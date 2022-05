Législatives : John Tefan, candidat Hau Ma’ohi Ti’ama dans la troisième circonscription

“Je me suis dit que c’était l’occasion de me lancer, et le rôle de député en métropole est intéressant” indique le candidat, intéressé depuis toujours par la politique.

Le nouveau parti Hau Ma’ohi Ti’ama a pour ambition d’être le nouveau visage au paysage politique polynésien. John Tefan et ses colistiers, Pamela Otcenacek et Tauhiti Nena veulent être force de proposition au Palais Bourbon : “Une des premières actions que nous allons faire, c’est proposer l’annulation de l’amendement de Lana Tetuanui, c’est-à-dire le seuil de 1 millisievert qui empêche les indemnisations de nos victimes. Ce sera une grosse priorité pour nous. On veut proposer une grande loi sur la transparence parce que ce n’est pas normal qu’on nous impose des lois, des impôts, des obligations… alors qu’on ne sait même pas d’où ça vient. (…) L’autre projet, c’est de mettre en place une université internationale de la mer qui va regrouper toutes les compétences dans tous les domaines liés à la mer. Nous sommes entourés de 5 millions de kilomètres carré d’eau et il n’est pas normal aujourd’hui que nous ne sommes pas en avant de la technologie, des sciences, dans tout ce qui est ressources marines, environnement etc.” précise le candidat.

Dans la troisième circonscription, John Tefan doit faire face à 8 autres candidats. Il se heurte surtout à l’expérience de Moetai Brotherson et au Tapura Huiraatira représenté dans cette circonscription par Tuterai Tumahai.