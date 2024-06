Législatives 2024 : 33,47% de participation à 17h en Polynésie

C’est le taux de participation le plus élevé depuis 2012 pour des législatives en Polynésie. À 17h, selon le haut-commissariat, on relevait 33,47% de participation contre 31,65% en 2022 et 32,87% en 2017.

Le dernier bureau de vote fermera à 20 heures en Polynésie. Vous pourrez suivre notre soirée électorale en direct TV et web à partir de 18 heures ainsi que notre liveblog. Découvrez tous les résultats par communes et par circonscription en TV, sur notre site internet et nos réseaux sociaux à partir de 20 heures.