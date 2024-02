L’eau potable, toujours une priorité à Moorea

À l’heure actuelle, Moorea est desservie à 75% en eau potable. Un chiffre plutôt honorable sur le papier, mais qui peine à satisfaire les besoins de l’île sœur. Car elle a vu sa population passer de 7 000 habitants il y a plus de 15 ans à 20 000 habitants aujourd’hui. Un chiffre qui augmente encore lors des longs week-ends. Pour y répondre, la commune avait un temps lancé une étude de caractérisation géophysique des ressources en eau souterraine en 2021. Une étude qui s’est arrêtée deux semaines à peine après son lancement pour des raisons techniques, notamment. « C’est un problème d’hélicoptère, de charge d’hélico. Il y a un équipement à mettre sous un hélico qu’on n’a pas pu faire. On essaie de trouver des solutions. C’est un projet qui engage une trentaine de millions. Récemment, on a aidé la commune pour l’acquisition d’une nouvelle navette entre Moorea et Maiao à hauteur de 40 millions. Et au total, depuis un peu plus de dix ans, c’est 730 millions qui ont été accordés à la commune de Moorea – Maiao via la DDC (Délégation pour le développement des communes, Ndlr) » explique Moetai Brotherson, président de la Polynésie française.

Pas question pour autant d’abandonner ce projet auquel s’est greffé la commune de Bora Bora. Si au départ, un budget de 95,6 millions de Fcfp avait été alloué pour cette étude, une rallonge est aujourd’hui nécessaire. « C’est un projet qui nous tient à cœur. La solution qui a été identifiée est de faire appel à un hélicoptère qui viendrait d’Australie. Mais cela engendre un surcoût. Donc, on a sollicité le soutien du pays au travers de la DDC pour prendre en charge ce surcoût de 84 millions » indique Karen Mou, directrice générale des Services de la Commune de Moorea – Maiao.

En attendant le feu vert du pays pour cette rallonge financière, la commune de Moorea – Maiao peut déjà se satisfaire de l’avis favorable concernant l’acquisition d’un terrain sur Teavaro, où sera construite une troisième usine de potabilisation de l’eau.

À noter qu’après la commune de Moorea – Maiao, le gouvernement organisera son prochain conseil des ministres délocalisés dans la commune de Hitia’a.