Le Tavini, le Tapura et A Here ia Porinetia font leur marché

A une semaine jour pour jour du second tour des élections territoriales, les trois partis encore en lice ont mobilisé leurs troupes, ce dimanche, au marché de Papeete, un lieu très fréquenté chaque fin de semaine. Tous avaient le même objectif : convaincre les abstentionnistes du premier tour de se rallier à leurs causes. Mais les drapeaux et les slogans n’étaient pas forcément du goût de certains commerçants, agacés par la présence massive et bruyante des militants.