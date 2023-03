Le Tavini Huiraatiraa dans l’ère des nouvelles plateformes de communication

Le Tavini Huiraatira surfe sur la vague des réseaux sociaux depuis les dernières élections. Il est omniprésent sur les plateformes les plus utilisées. Son public cible : les abstentionnistes et les habitants des îles éloignées. « Comme les électeurs de Hanatetena ou de Aukena qui voudraient voir en personne le député Steve Chailloux, ou le président Oscar Temaru, explique Mateata Materouru, secrétariat général du Tavini Huiraatira. (…) Mais on ne peut pas les mettre partout et tout le temps. Par les moyens des réseaux sociaux, ils peuvent les voir en temps réel et ils peuvent même mettre des replays pour regarder, réécouter les messages qu’on a passé. Par contre, la seule consigne qui a été donnée, c’est de faire passer des messages vrais. Donc cette campagne comme toutes les autres campagnes, est basée sur la véracité. «

Détail du programme, partage de messages forts du parti : les contenus proposés sont variés. Et ils mettent en scène tous les colistiers, qu’ils soient habitués aux nouvelles technologies ou pas…

« C’est une liste, c’est une liste unique composée de jeunes et de moins jeunes : Te hono, la relation intergénérationnelle. On ne peut pas faire l’un sans l’autre. On a besoin de l’ancienne génération, comme de la nouvelle. On met en avant tous les profils, tous les profils qui ont été choisis pour être sur cette liste, ils sont là pour une raison. Nous les avons choisi pour nous représenter demain, pour représenter la population polynésienne, pour représenter ceux qui se sentent polynésiens. Pas uniquement pour représenter le Tavini. La consigne du président Temaru : une fois élus, ils seront les élus du peuple. »

Rien que sur Facebook, les trois députés du Tavini Huiraatira comptabilisent plus de 60 000 followers. Des chiffres qui démontrent l’intérêt des réseaux sociaux dans la campagne électorale