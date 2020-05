Le Tavini Huiraatira et Tahoeraa Huiraatira défavorables à un second tour des municipales en juin

Comme toutes les semaines depuis le début de la crise liée au Covid-19, les présidents des groupes politiques représentés à l’assemblée de la Polynésie française ainsi que la première vice-présidente de l’assemblée, Sylvana Puhetini, participaient mercredi à une réunion d’information hebdomadaire dédiée au suivi de la gestion de la crise sanitaire.

Cette semaine, cette réunion s’est tenue à la Présidence en présence d’Edouard Fritch, président du Pays, et de Nicole Bouteau, ministre en charge des relations avec les institutions. Plusieurs sujets ont été évoqués à lors de cette rencontre, dont celui du second tour des élections municipales qui pourrait intervenir, selon les informations transmises par Edouard Fritch, le 21 juin prochain.

Cette proposition n’a pas recueilli l’avis favorable des présidents des groupes Tavini Huiraatira et Tahoeraa Huiraatira. Reconnaissant la nécessité de voir s’opérer le processus démocratique de renouvellement des conseils municipaux en Polynésie française, les élus ont néanmoins indiqué que la tenue de ce scrutin ne constituait pas une priorité et que, dans le contexte actuel, seule la sécurité sanitaire des Polynésiens devait primer : « En effet, depuis la mise en place de l’état d’urgence sanitaire et du confinement, avec toutes les conséquences souvent dramatiques pour la population, les municipalités tiennent en main, quasiment tous les pouvoirs pour intervenir sur la vie de cette dernière, notamment par la mise en place des aides publiques… Si cette situation ne résulte pas d’une volonté délibérée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une situation de fait, de nature à influer sur la décision des électeurs, et, partant sur la sincérité du scrutin. Par ailleurs, ces derniers, préoccupés par la situation sanitaire et ses conséquences sur leur emploi, ne sont nullement dans un état d’esprit à choisir librement les conseillers qui seront amenés à gérer la vie de la municipalité dans les prochaines années. D’ores et déjà de nombreux échos font craindre une abstention massive des électeurs, tant en raison de leur désintérêt actuel, qu’en raison de leur crainte, bien réelle, pour leur santé et celle de leurs proches. Les simples mesures de déconfinement ne nous semblent pas, en l’état, suffisantes, pour justifier la tenue de ces élections en juin 2020, même avec le respect des mesures barrières, qui sont, d’ailleurs, plus ou moins bien respectées. C’est pourquoi nous souhaitons que ces élections soient reportées, bien au-delà de juin 2020 » indiquent-ils.