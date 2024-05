Le Tavini fête le 11ᵉ anniversaire de la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser

Les cadres du Tavini Huiraatira, dont Oscar Temaru et le président Moetai Brotherson, ont célébré, vendredi soir au parc Outuaraea, à Faa’a, le 11ᵉ anniversaire de la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser de l’ONU. « Du jour au lendemain, on peut être propriétaires, non pas de 5000 mètres carrés, mais d’un pays de 5 millions de kilomètres carrés », a notamment déclaré le président du parti indépendantiste.