Le retour d’un vol direct Tahiti-Australie envisagé

Lors de cet entretien, de nombreux sujets ont été abordés avec pour objectif principal de renforcer la collaboration entre la Polynésie française et l’Australie. Dans le domaine de la santé, un partenariat pourrait ainsi être envisagé avec différentes institutions australiennes. La coopération pourrait s’étendre au-delà de la santé, puisque les entités envisagées disposent de plusieurs autres domaines d’expertises tels que l’environnement et les sociétés tropicales ou encore la recherche et l’innovation.

Des points concernant la protection de l’environnement ont aussi été discutés, Greg Hunt ayant été, par le passé, ministre en charge de l’Environnement. À ce titre, il a participé à la COP 21 en 2015 et a signé, pour l’Australie, les Accords de Paris sur le climat.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Le Président et le ministre australien ont pu échanger sur le changement climatique, la protection de la faune et de la flore, la pêche mais également la gestion des océans. Edouard Fritch a ainsi cité l’expérience des Aires marines éducatives développées dans les îles et destinées à sensibiliser et éduquer les jeunes générations sur la protection des océans. Le ministre Greg Hunt a évoqué l’opportunité d’une gouvernance pour la protection des océans en préparation du “One Planet Summit océanien”, en avril prochain.

Avec en perspective l’ouverture d’un consulat à Papeete, le Président et le ministre australien ont également évoqué la possibilité de remettre en place un lien aérien direct qui pourrait permettre de développer encore davantage les échanges commerciaux et touristiques entre l’Australie et la Polynésie.