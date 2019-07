Le programme de la visite officielle de Sébastien Lecornu

Vendredi 26 juillet :

21h45 : Arrivée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a

21h55 : Point presse – Salon d’honneur

Samedi 27 juillet :

9h : Entretien avec M. Edouard Fritch, président de la Polynésie française – Présidence de la Polynésie française – Bureau du Président

10h : Entretien avec les parlementaires polynésiens – Résidence du Haut-Commissaire

11h : Rencontre avec les responsables du Centre de gestion et de formation – Centre de gestion et de formation

15h : Entretien avec M. Christian Vernaudon, conseiller économique, social et environnemental – Résidence du Haut-Commissaire

16h : Marae Arahurahu – Paea

17h40 : Entretien avec M. Makalio Folituu, vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel – Résidence du Haut-Commissaire

Dimanche 28 juillet :

10h : Arrivée à la mairie de Anaa

11h25 : Visite de l’aire marine éducative (AME) « Te kura moana no Tangihia »

12h35 : Visite de Putuahara

16h : Cérémonie de clôture du festival culturel « Makeva 2019 »

19h : Cérémonie culturelle avec la population et les délégations des communes associées de Niau, Fakarava et Faaite

Lundi 29 juillet :

9h05 : Rencontre et échanges avec le conseil municipal de Makemo sur les problématiques rencontrées dans l’archipel des Tuamotu (gestion des déchets, eau potable, santé, éducation, transport interinsulaire, sécurité des populations, secteurs économique et social, etc.)

9h45 : Inauguration du hangar technique de la commune de Makemo « Félix TOKORAGI » et du Centre de secours d’incendie « Xavier HERANI »

10h15 : Visite de terrain : déchetterie, centrale de production et de distribution d’énergie

10h40 : Pose de la 1ère pierre de la viabilisation des parcelles pour la construction d’un lotissement de 15 logements sociaux

12h30 : Permanence ministérielle : audience possible pour les citoyens désirant échanger avec le ministre – Makemo

14h : Visite de terrain : Taenga ou Punaruku (selon les conditions météorologiques)

19h : Animation culturelle – Makemo

Mardi 30 juillet :

15h10 : Ouverture du Congrès des communes – Rikitea

15h15 : Discours officiels du maire de Rikitea, du président du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, du président de l’assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française

16h : Discours du ministre, présentation du projet de loi relatif à la réforme du statut de l’élu local

Mercredi 31 juillet :

18h30 : Participation au plateau télévisé de Tahiti Nui Télévision (TNTV)

19h : Participation au plateau télévisé de Polynésie La 1ère