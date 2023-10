Le Pays souhaite un vrai consulat des États-Unis en Polynésie

Samedi, Denise Campbell Bauer a rencontré le président du Pays Moetai Brotherson. Le président s’est réjoui de l’intérêt renouvelé des autorités américaines pour le Pays et la région, en appelant de ses vœux une coopération renforcée dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture – citant notamment le Bishop Museum à Hawaii où de nombreux artefacts polynésiens sont conservés – de la jeunesse et des sports, du tourisme, des énergies renouvelables ou encore de l’économie numérique.

Crédit : présidence de la Polynésie

Moetai Brotherson s’est félicité du récent accord conclu avec la société Google visant à faire de Tahiti la capitale numérique du Pacifique Sud.

En vue de renforcer les échanges, le Pays a émis le vœu que l’agence consulaire des États-Unis à Papeete soit transformée en consulat de plein exercice.