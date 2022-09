Le Pays et Wallis et Futuna consolident leurs liens

Hier, mercredi 31 août 2022, Jean-Christophe Bouissou et Heremoana Maamaatuaiahutapu ont reçu une délégation d’élus de l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna conduite par monsieur Lafaele Tukumuli, président de la Commission de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, accompagné de madame Tatauosi Verge, membre de la Commission de la condition féminine, de l’artisanat et de la culture, et de monsieru Charles Gaveau, président de la Commission sport, jeunesse et insertion professionnelle.