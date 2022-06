Le maire de Papeete, Michel Buillard, est de retour

C’est l’information de la journée : le tavana de Papeete, Michel Buillard, est de retour de métropole. En novembre dernier, alors qu’il était en déplacement dans l’hexagone, le maire avait été hospitalisé à Nice suite à un malaise. Lors des premier et second tours de l’élection présidentielle en avril dernier, son absence avait aussi surpris. Pour la première fois en plus de 20 ans de mandature, Michel Buillard n’avait pas assisté à l’ouverture des bureaux de vote de sa commune.

Mais ce samedi, même s’il est apparu visiblement affaibli, le tavana a surpris ses administrés et même le président Fritch en ouvrant le scrutin. Car seule une poignée de personnes était au courant de son retour au fenua. “Je suis très heureux d’être parmi vous”, a lâché Michel Buillard face aux électeurs venus voter dès 8h00 ce matin. “Après des années de service publique, il arrive parfois que la machine tombe en panne. Mais maintenant je suis sur pieds et je suis en forme”.

Après avoir annoncé officiellement l’ouverture des bureaux de vote, Michel Buillard s’est également rendu aux urnes où il a glissé son bulletin de vote, avant de se faire chaleureusement saluer par le président du Pays. Un échange visiblement rempli d’émotions.

Plusieurs personnalités politiques ont aussi tenu à saluer le tavana, notamment les candidats aux législatives en lice sur la première circonscription. Gaston Flosse et Oscar Temaru se sont également joints aux embrassades. Des retrouvailles chaleureuses et qui marquent le retour de Michel Buillard sur la scène politique.