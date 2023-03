Le Here Aia lâche à son tour le Hau Maohi

Au lendemain de l’annonce du Te Nati d’Éric Minardi de quitter la plateforme Hau Maohi, c’est au tour du Here Aia de lui emboiter le pas.

« Le président du Here Aia ne sait pas son positionnement par rapport à la liste et il y a aussi le fait que l’on ne soit pas pris au sérieux depuis le début. Depuis notre intégration à la plateforme, nous n’avons aucune information, aucun retour de la plateforme et de Tauhiti Nena concernant l’avancement de la liste », explique Vaea Piritua, la secrétaire générale du Here Aia.

Celle-ci ajoute que Tauhiti Nena ne les informait pas de la tenue des réunions politiques organisées dans le cadre de la campagne électorale : « Nous devions faire les recherches pour savoir où les réunions se déroulaient. Nous avions eu un planning qui n’a pas été suivi. Nous avons été invités quand cela a été nécessaire, certainement pour eux. Mais les réunions qui ont eu lieu cette semaine nous ont poussés à sortir de la plateforme ».

« L’attitude de Tauhiti Nena nous déçoit profondément parce qu’encore une fois, on n’est pas pris au sérieux (…) Il fallait que l’on montre à la population que nous ne sommes pas en accord avec ce que Tauhiti Nena a instauré », ajoute Vaea Piritua.

Mais le Here Aia n’abandonne pas pour autant la bataille des territoriales mais il entend faire cavalier seul. « On va constituer notre liste. On a encore quelques jours pour cela », conclut la secrétaire générale du parti.