Le haut-commissaire félicite Tony Géros, nouveau président de l’Assemblée

« Je tiens à vous adresser mes vives félicitations pour cette nomination. Je ne doute pas que vous assumerez vos nouvelles responsabilités avec efficacité et le souci permanent de l’intérêt général » indique le haut-commissariat. Et de conclure : « Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’expression de ma haute considération et de mes sentiments les plus amicaux ».

Pour rappel, Antony Géros a été élu jeudi matin, par les nouveaux représentants de l’Assemblée, président de l’Institution, un poste qu’il avait déjà occupé par le passé. Seul candidat au perchoir, il a récolté 41 suffrages soit ceux de la totalité des 38 représentants du Tavini Huiraatira auxquels s’ajoutent les voix des trois élus du A Here ia Porinetia.