(MAJ) Deux anciens Premiers ministres, retour de Darmanin et peu d’ouverture à gauche dans le gouvernement Bayrou

Deux anciens Premiers ministres, Élisabeth Borne et Manuel Valls, un tandem droitier Retailleau-Darmanin à l'Intérieur et à la Justice, et François Rebsamen et Juliette Méadel pour l'aile gauche: le gouvernement de François Bayrou a été annoncé lundi, attendu de pied ferme dans une Assemblée sans majorité.