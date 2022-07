29 juin : jour de deuil pour le Tavini Huira’atira, qui organise une marche

Comme chaque 29 juin, le parti indépendantiste organise une marche. Le départ se fera de la mairie de Faa’a, en direction de la stèle de Tavararo où une cérémonie se tiendra “à la mémoire des soldats polynésiens qui ont défendu notre pays au XIXe siècle contre la France, ainsi que de ceux et celles qui ont milité pour l’accession de Maohi Nui à sa pleine souveraineté”.

“Le 29 juin est une date essentielle de notre histoire : c’est le jour de l’annexion de notre pays par la France en 1880, jour de deuil pour notre peuple, jour de “Fête de l’Autonomie” pour ceux et celles qui veulent faire oublier le fait colonial” estime le Tavini Huira’atira.

“Tous les 29 juin, on est là. C’est pour l’histoire. Et c’est également un devoir de mémoire. (…) Quand on parle d’annexion, ce n’est jamais joyeux. Et cet acte d’annexion n’a jamais été respecté” a déclaré Oscar Temaru, maire de Faa’a et président du Tavini Huira’atira.

Le programme de la journée :