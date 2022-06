L’association Moruroa e Tatou organise sa Marche Pacifique annuelle

Cette année, c’est le Troisième arrondissement, les fidèles de l’île sœur, qui est à l’initiative de l’évènement. Les 7 arrondissements réparti sur les trois sites Maco Nena, la Mairie de Papeete et le quai, se dirigeront vers le Parc Paofai, pour divers activités.

Le défilé s’est fait tout de blanc vêtu. Le vice-président de Moruroa e Tatou, le Pasteur Mitema Tapati, y voit un moyen symbolique de se faire entendre : “Pour symboliser cette paix, on exorte tout le monde à mettre le tricot blanc, et de se munir d’une feuille de bananier pour proclamer l’humilité cette année. On a toujours lutté avec la force, et maintenant on pense que l’humilité et la paix sont des armes aussi fortes, qu’on peut utiliser pour qu’on nous écoute, et pour que l’État français réponde enfin à nos demandes”.