Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch élus sénateurs

728 grands électeurs figuraient sur les listes de ces sénatoriales au fenua. Un scrutin organisé au lycée Paul Gauguin, et qui comme lors des municipales, a dû s’adapter aux contraintes sanitaires en vigueur.

Les votants ont eu 2h30 pour départager les 13 candidats : Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, qui menaient la liste « Tapura Huira’atira – Unissons-nous face à la crise »; Sylviane Terooatea et Nuihau Laurey; Oscar Temaru et Michel Villar; Raissa Bruneau et Jacky Bryant avec « Heuira les Verts »; Lydia Nouveau et Christian Vernaudon sous la bannière de « Nati no te hau »; Teriiorai Oopa; Rolfi Chang; et Paul Bontour.

Puis les opérations de dépouillement se sont tenues entre onze heures et midi.

Lana Tetuanui en train de voter

Pas de deuxième tour : puisque la liste Tapura Huira’atira recueille près de 68% des suffrages. Lana Tetuanui est donc reconduite pour un second mandat au Palais du Luxembourg. Quant à Teva Rohfritsch, démissionnaire du gouvernement, il s’apprête à faire ses premiers pas en tant que parlementaire. Il succède à Nuihau Laurey.

Teva Rohfritsch s’apprête à glisser son bulletin dans l’urne

Un suffrage universel indirect en deux temps

Les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par 162 000 grands électeurs (députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux, élus à leur poste au suffrage universel). En Polynésie ces grands électeurs sont au nombre de 728. Il s’agit des 666 élus communaux, des 57 représentants à l’Assemblée de la Polynésie, et des 5 parlementaires.

Un sénateur est élu pour un mandat de 6 ans, et le fenua dispose de deux sièges.

Chaque renouvellement permet d’élire environ la moitié des sénateurs répartis en deux séries. La série 2 qui comporte 178 sièges, et dans laquelle est incluse la Polynésie, est renouvelée ce dimanche. Les 170 sièges de la série 1 ont fait l’objet d’une élection en septembre 2017.

Le président du Pays au Sénat vendredi?

A présent, les parlementaires fraichement élus vont s’envoler direction Paris, afin d’assister à la séance inaugurale prévue le vendredi 1er octobre, à 15h heures. A l’ordre du jour : l’élection du nouveau président de l’institution. Edouard Fritch devrait y assister aux côtés de ses élus. Un déplacement qui s’inscrit également dans le cadre d’une rencontre avec le gouvernement central.

Edouard Fritch est aussi, en tant que maire, un grand électeur

En 2014, les sénatoriales avaient réservé quelques surprises aux Polynésiens puisque Teura Iriti et Vincent Dubois, candidats du Tahoera’a Huira’atira, et sortants au premier tour, avaient vu leur victoire invalidée, quelques mois plus tard, par le Conseil constitutionnel. Lana Tetuanui et Nuihau Laurey avaient alors offert, en mai 2015, la première victoire rouge à Edouard Fritch.

Oscar Temaru au bureau de vote

Nuihau Laurey vote