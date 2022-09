La présidente de l’Assemblée nationale viendra en Polynésie “dès que possible”

Edouard Fritch a tenu à féliciter Yaël Braun-Pivet pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale, devenant ainsi la première femme, dans l’histoire, à être à la tête de cette haute institution. Cette réalité est une évolution importante dans les mœurs politiques de la Nation.

La présidente de l’Assemblée nationale avait déjà eu un contact avec le président Edouard Fritch récemment, lorsqu’elle fut nommée Ministre des outre-mer, et il y a trois ans lorsqu’elle a eu à traiter le dossier important de la réforme du Statut d’autonomie de la Polynésie française en 2019, en tant que présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale.

La rencontre très cordiale a permis de faire un point de la situation politique, économique et sociale de la Polynésie. Cette première prise de contact nécessaire et utile a mis sur la table les sujets importants pour la Polynésie et la méthode de la présidente à l’orée de son mandat.

Le président a invité la présidente de l’Assemblée en Polynésie qui a promis qu’elle se rendra en Polynésie française dès que possible.