La Nouvelle-Calédonie rouvre ses frontières : le programme des vols AirCalin

Dans un communiqué, la compagnie du Caillou AirCalin se félicite de pouvoir de nouveau accueillir ses clients. AirCalin va rouvrir ses vols à destination de l’Europe (via Tokyo) et de Tahiti.

Jusqu’au 26 mars 2022 une rotation hebdomadaire est mise en place entre Tahiti et Nouméa.

Les principales mesures sanitaires mises en place à bord des avions d’AirCalin :

– Port du masque obligatoire pour les personnels navigants et les passagers ;

– Adaptation du service en vol afin de réduire au maximum les manipulations et interactions durant

le vol ;

– Désinfection des appareils et des cabines selon un protocole renforcé et approuvé par les

autorités sanitaires ;

– Qualité de l’air. Tous les appareils d’AirCalin sont équipés de filtres HEPA (Hight Efficency Particulate Air) qui permettent de renouveler l’air en cabine toutes les 3 minutes et l’élimination des virus de l’ordre de 99,97%.

