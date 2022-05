La liste officielle des candidats aux législatives

C’est confirmé, 27 candidatures ont été validées par le bureau de la réglementation et des élections du haut-commissariat. Parmi les candidats, des personnes connues de la scène politique locale qui avaient déjà annoncé leur candidature, mais aussi des “outsiders”. On compte 9 candidats dans la première circonscription, 10 dans la deuxième et 8 dans la troisième.