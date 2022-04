La Boussole, pour trouver son candidat à la présidentielle

Avec 12 candidats en lice aux plus hautes fonctions nationales, difficile de s’y retrouver, surtout lorsqu’on observe cette campagne à 18 000 km de la métropole. Il est également utopique d’imaginer de se plonger dans les différents programmes pour se faire son idée, sachant très bien que la Polynésie reste inexistante, comme les l’ensemble des outre-mer. Alors compliqué pour les Polynésiens de choisir son candidat à 3 jours du premier tour de la présidentielle.

Si vous craignez donc la solitude de l’isoloir ou si tout simplement vous hésitez encore sur le bulletin que vous glisserez dans l’urne samedi, le centre de recherche de Science Po (CEVIPOF), en partenariat avec deux médias nationaux, a lancé le site internet « la Boussole présidentielle 2022 » qui pourrait vous permettre de faire sauter certains doutes.

Lancé le 17 mars dernier, La Boussole présidentielle 2022, application web gratuite, aide ses utilisateurs à se situer par rapport aux programmes des candidats à l’élection présidentielle. Elaboré par une équipe indépendante, ce projet où l’anonymat reste de mise est à but non lucratif et non partisan.

L’outil a pour but principal de fournir aux électeurs une analyse objective et transparente des positions des candidats. La Boussole présidentielle utilise des méthodes scientifiques éprouvées pour positionner les candidats à partir de leurs programmes, de leurs sites officiels, et de leurs déclarations aux médias. À partir d’affirmations sur lesquelles l’utilisateur doit se prononcer, d’un système de notes attribuées aux candidats selon certains critères, le site renvoie une sorte de graphique qui permet de repérer en un coup d’œil celui ou celle qui est le plus “présidentiable” pour l’utilisateur.

Basé sur une trentaine de questions telles que « L’école doit avant tout donner le sens de la discipline et de l’effort » ou « L’Etat doit investir massivement dans les services publics » voire « La France doit s’excuser pour la colonisation » l’utilisateur doit se prononcer par le biais d’affirmations allant de “tout à fait d’accord” à “tout à fait en désaccord”. À l’issue de ce questionnaire le site renvoie une sorte de graphique qui permet de repérer en un coup d’œil celui ou celle qui est le plus “présidentiable” pour l’utilisateur. Ainsi, en quelques minutes, l’électeur que vous êtes pourra se rendre plus léger réaliser son devoir citoyen. www.candidator.fr ou https://jevote.info, sites internet gratuits sont également disponibles pour confirmer votre choix. Alors plus d’excuses pour ne pas aller voter.