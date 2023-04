Joinville Pomare sera « intronisé » lors d’une cérémonie, au lendemain du premier tour des Territoriales

Joinville Pomare sera intronisé. « Un événement inédit pour la Polynésie pour que demain le maohi puisse être chez lui, puisse être reconnu », explique Gille Tefaatau, chef du gouvernement de ce qui pourrait devenir officiellement la principauté Pomare XI.

En octobre 2021, le descendant de la famille Pomare avait proclamé la réhabilitation de la principauté dont le siège se situera à Moorea sur « une terre de 74 hectares qui appartient à la famille royale Pomare ». Pour la faire reconnaitre, plusieurs étapes doivent être franchies. Parmi elles, le fait d’établir des relations internationales. Une rencontre a donc eu lieu l’année dernière à Auckland avec Tuheitia, roi Maori.

Et c’est lui qui aurait choisi la date de l’intronisation de Joinville Pomare : le 17 avril… au lendemain du premier tour des élections territoriales. « Le roi Tuheitia qui représente une communauté de 520 000 maori, arrive ici à Tahiti pour reconnaitre Joinville Pomare comme descendant direct de la famille royale Pomare. » Le roi sera donc au fenua

Gilles Tefaatau explique avoir déjà rencontré l’Etat, avec lequel la principauté souhaite être partenaire.

La future principauté regrouperait « la famille Pomare et les amis et tous les chefs des îles éloignées qui peuvent en faire partie (…) ». Objectif : préserver la culture maohi et éviter que les Pomare ne tombent dans l’oubli. « Il faut rassembler parce que sinon, demain, la famille Pomare ne sera que dans les livres d’histoire. »

« Demain, cette principauté, selon les règles internationales de l’ONU, lorsqu’elle sera reconnue officiellement, pourra dans un territoire délimité, mettre en place un programme économique, un programme de développement éducatif, etc. Voilà la finalité de ce que nous faisons aujourd’hui » précise aussi Gilles Tefaatau.

Une principauté dans laquelle, même si le français est parlé couramment, la langue officielle sera le Tahitien.

« Aujourd’hui le drapeau est prêt, le gouvernement est prêt, la territorialité a été décidée ». Après le roi Tuheitia, Joinville et son gouvernement envisagent de rencontrer les représentants des Etats du Pacifique.

La cérémonie aura lieu au Hilton Tahiti lundi 17 avril à partir de 14 heures.