Jean-Marc Regnault à propos de Gaston Flosse : « il est en train de rééditer ce qu’il a fait il y a 40 ans »

Dans ces deux livres de 400 pages chacun, l’historien raconte le parcours de ces deux hommes forts de la vie politique du fenua en les mettant en parallèle.

Les deux ouvrages seront disponibles à la vente ce samedi à la Librairie Odyssey.

L’auteur et historien Jean-Marc Regnault réagi aux dernières déclarations de Gaston Flosse : « Si on regarde l’histoire, en 1980, Gaston Flosse est à l’époque, au moins officiellement, très anti-autonomiste. Et un jour, il dépose un projet de loi pour avoir un statut d’autonomie interne qui dépasse Sandford et Teariki. Son parti est estomaqué, les gens n’en reviennent pas, les milieux d’affaire s’inquiètent. Et puis il finit par rallier tout le monde ou presque tout le monde à son idée. Là, il est en train de rééditer ce qu’il a fait il y a 40 ans. C’est-à-dire que brutalement en tout cas apparemment, il lance une idée, sur TNTV, en espérant que cette chose qu’il lance comme ça de lui même, sera suivie et reprise par l’ensemble de son parti. »