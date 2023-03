Jason Vii : « On aimerait mettre en place une mesure forte : la taxation sur les grandes fortunes »

TNTV : Vous êtes un enfant de Punaauia. Vous avez fait des études de biologie marine. Pourquoi, à 30 ans, vous lancez-vous dans la course aux Territoriales pour le Ia Ora Te Nuna’a ?

Jason Vii : « Je pense que la jeunesse doit participer à la construction de ce pays. C’est important de faire passer ce message à la jeunesse : qu’elle doit venir au vote et, surtout, qu’elle doit s’impliquer dans les débats de société et dans la construction de ce pays. J’ai aussi rejoint les valeurs et, surtout, la compétence. Même si on n’aime pas certaines personnes, que ce soit Teva Rohfritsch ou Nicole Bouteau, on ne peut pas dire que ce sont des personnes incompétentes. Ils sont force de travail, c’est pour cela que je les ai rejoints également ».

TNTV : L’économie et la jeunesse font partie de vos priorités. Aujourd’hui, de quoi les jeunes ont-ils besoin selon vous ?

Jason Vii : « Je pense qu’ils ont d’abord besoin de sens et d’emploi. Nous, on aimerait remplacer les CAE et les CVD, qui sont devenus des outils politiques, par des contrats qui soient un peu plus ciblés. Notamment le Taiete, qui sera un contrat pour l’aide et l’insertion en entreprise, le Tauturu, un projet en lien avec la solidarité, le lien social et la santé, le Hiroa, si l’on appelle à ce que les jeunes reviennent dans la culture, il est important de développer ce type de contrat, mais aussi le Hau Fenua, qui serait une insertion dans le milieu administratif ».

TNTV : Vous appelez également au développement d’autres secteurs…

Jason Vii : « C’est bien ça. On voudrait soutenir l’économie bleue mais à travers de petits porteurs de projets en aquaculture, aussi bien pour les parcs à poissons, que pour les algues ; mais aussi contrôler toute la commercialisation, contrôler la chaine du froid. Mais c’est également l’économie verte : l’agriculture. L’agriculture, c’est redonner des moyens aux petits agriculteurs et changer notre vision de l’agriculture, notamment revoir la réglementation pour les intrants agricoles. On doit contrôler comment on produit et ce que l’on donne aux consommateurs ».

TNTV : Sur l’écologie, les thèmes récurrents sont la préservation de l’environnement, la réduction des déchets ou encore le développement des énergies renouvelables. Selon vous, que peut-on faire de plus ?

Jason Vii : « D’abord, mettre les moyens. Les métiers de l’environnement manquent de moyens. Il nous faut des personnes pour protéger et surveiller nos lagons. Le Pays doit aussi récupérer la compétence des déchets qui est lourde pour les communes. Pour ce qui est des énergies, on aimerait bien développer les ‘kits solaires’, surtout pour les îles, mais également s’appuyer sur les technologies comme le Swac. Si le Swac est capable d’alimenter l’hôpital, pourquoi pas la ville de Papeete ? »

TNTV : La cherté de la vie et l’emploi sont également des thèmes forts de la campagne. Comment allier écologie et développement économique ?

Jason Vii : « Je pense qu’il faut changer notre discours. Lorsqu’on parle d’écologie, cela peut très bien être annexé sur le travail, sur le foncier. Il y a d’abord un premier travail à faire : la visualisation des panels de métiers que l’on peut offrir aux jeunes et aux moins jeunes, qui concernent à la fois l’écologie mais également le développement économique ».

TNTV : Vous souhaitez aussi modifier la fiscalité avec une mesure forte…

Jason Vii : « Il y a un gros problème dans ce pays où la fiscalité est basée sur la consommation. Je pense que c’est une erreur car cela touche tous les foyers et tous les milieux sociaux. Nous, on aimerait mettre en place une mesure forte : la taxation sur les grandes fortunes. C’est important de leur dire qu’elles doivent participer à l’impôt solidaire ».

TNTV : Un dernier message à adresser aux téléspectateurs qui vous regardent ce soir ?Jason Vii : « J’appelle tous les abstentionnistes, ceux qui ont perdu confiance, perdu espoir, à venir aux urnes pour exprimer leurs convictions. Ia Ora Te Nuna’a, c’est un changement dans la manière de gouverner, un changement dans la vision de ce pays. Nous vous invitons à lire notre programme qui contient un peu plus de 200 propositions pour nos foyers, pour nos familles. Voter pour nous, c’est voter pour des gens comme vous, pour des gens comme moi, mais c’est surtout voter pour le changement. Pour notre jeunesse, j’ai confiance en elle. Elle est forte d’innovations. Il faut la soutenir et surtout la porter au