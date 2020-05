Jacquie Graffe : retour sur ses 45 ans à la tête de Paea

Passionné de football et de pêche, Jacquie Graffe s’est lancé en politique par la force des choses. Élevé par ses grands parents, il embarque très jeune sur des navires où il participe à l’entretien puis à la pêche, afin d’aider sa famille. Un travail qui devient rapidement une passion : à 23 ans, il achète son premier bonitier. Jusqu’au bout, la mer a occupé une place importante dans le cœur de Jacquie Graffe, que l’on retrouvait souvent à la marina communale.

Mais c’est le football et surtout son métier de greffier qui ont ouvert, à Jacquie Graffe, des perspectives politiques : « J’ai commencé à travailler très jeune, et quand j’ai commencé à travailler au tribunal, j’ai compris que je pouvais être utile aux autres, et notamment à la population de Paea » nous racontait le maire lors d’un entretien en mars 2019.

« Tout le monde venait me voir pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. C’était à l’époque où le président de la République avait sorti un décret pour naturaliser les Chinois. J’avais, dans mon bureau, des centaines de Chinois avec qui j’ai sympathisé, et je me suis dit que je devenais quelqu’un d’important dans la vie publique des gens. Je me suis alors dit : pourquoi ne pas me présenter un jour quelque part, et là, j’ai reçu la visite de l’ancien tavana de Paea, qui m’a alors proposé d’être sur sa liste. J’ai préparé les élections avec lui. Nous avons été élus. Je suis devenu adjoint en 1972. Un an après, il est décédé. Je n’ai pas essayé de prendre la succession. Un autre maire a été élu, et il est aussi décédé. On est alors venu me chercher pour le remplacer. J’ai hésité parce-que je me basais sur le principe de « jamais deux sans trois »… j’avais un peu peur… j’ai quand même accepté en me disant : si je dois rejoindre le Seigneur, je le ferai toujours assez tôt. »

L’an dernier, alors qu’il nous annonçait vouloir briguer un nouveau mandat, le 9ème, il faisait un bilan du chemin réalisé en tant que tavana : « En l’espace de 44 ans, j’ai quand même fait du bon travail dans la commune. Même si les temps sont compliqués, sont difficiles… je pense que je me suis tout de même intéressé à tout le monde et je pense que la commune roule bien en ce moment ».

En février dernier, alors qu’il lançait sa liste A here Ia Paea, il nous confiait : « Pourquoi m’arrêterais-je ? Je n’ai pas fini de servir ma commune, et les habitants de Paea me demandent de rester. Ce sont eux qui décideront si je continue ou pas! »

Jacquie Graffe et sa liste étaient arrivés en tête au 1er tour des élections, le 15 mars dernier. Mais sa santé étant fragile, elle ne lui aura pas permis d’arriver jusqu’au 2ème tour. À Paea, la tradition veut que l’on soit maire… à vie…

Deux soirées de veillée sont prévues ce vendredi et samedi. Les obsèques de Jacquie Graffe auront lieu dimanche, au cimetière familial, servitude Bremond, à 11 heures.