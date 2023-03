Ia ora te nunaa : les jeunes, un enjeu de campagne

Les conflits fonciers étaient au cœur des débats qui se tenaient, jeudi, à la permanence du Conseil des jeunes du parti Ia ora te nunaa. Chaque jour, des discussions ont lieu sur des thématiques choisies par les participants. Des échanges diffusés ensuite sur les réseaux sociaux car la première cible du Conseil des jeunes du parti Ia ora te nunaa est…les jeunes.

« C’est là où ils vont chercher de l’information et du divertissement. Donc c’est important, également, que les politiciens prennent part à cette transition du numérique et à ce genre de vecteur d’information pour connecter la jeunesse. C’est également très important de ramener la jeunesse en politique, de lui dire qu’on a besoin d’elle et de ses idées pour construire le pays de demain », explique Jason Vii, le vice-président du parti.

Au-delà des problématiques de cherté de la vie, de logement ou d’emploi, les jeunes rencontrés par Ia ora te nunaa souhaitent participer activement à la transition écologique. Un thème souvent évoqué par les politiques mais qui ne donne pas lieu à suffisamment d’actions concrètes selon eux.