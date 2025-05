Gaston Flosse « va beaucoup mieux », selon son épouse

Gaston Flosse, bientôt 94 ans, est actuellement hospitalisé. Porteur d’un pacemaker, il a été admis en cardiologie. C’est un militant, Henrich Manutahi, qui a partagé la nouvelle, aussitôt reprise par nos confrères de Polynésie la 1ère.

« Qu’on soit d’accord ou pas avec ses idées politiques, qu’on fasse abstraction ou pas de ses nombreux déboires judiciaires, Gaston Flosse est un monument de la Politique de notre Fenua, a réagi le président du Pays Moetai Brotherson. J’ai appris le connaître en 2008, à l’époque de l’UDSP. Sa capacité de travail, sa mémoire, et son humour m’impressionnaient. Avant de partir pour Paris, avec Oscar Temaru, nous avions voulu lui rendre visite. Il était déjà en difficulté et nous l’avons laissé tranquille, aux bons soins des médecins et de son épouse. Le gouvernement et moi-même lui souhaitons un prompt rétablissement. »

Selon son épouse Pascale Haiti, le Vieux lion a été hospitalisé il y a quelques jours suite à une chute. Il irait déjà « beaucoup mieux » et devrait pouvoir quitter l’hôpital d’ici la semaine prochaine, a-t-elle confié. Il reste pour l’instant sous surveillance.