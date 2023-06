Gaston Flosse : « Le gouvernement français m’a écarté de la vie politique de mon Pays »

On ne l’avait pas entendu depuis le second tour des territoriales et le revers cuisant de l’alliance Tapura – Amuitahiraa. Un échec que Gaston Flosse reconnaît, mais qu’il préfère attribuer au changement de nom de son parti ou au manque de travail. « Je n’ai peut-être pas suffisamment travaillé, parcouru les archipels, tenu de réunion, nous avons eu une série quand même, eu trois élections ».

Interrogé sur le projet de plateforme autonomiste, Gaston Flosse botte en touche. Dispersion des autonomistes oblige, difficile pour le duo Flosse – Fritch de concrétiser ce projet. « L’idée, au départ, c’était de créer une plateforme avec tous ceux qui sont pour la présence de la France dans notre pays, mais on s’aperçoit aujourd’hui que le parti de Nicole Sanquer s’est allié au Tavini, que celui de Teva Rohfritsch a pratiquement disparu » déplore le président du Amuitahira’a qui défend aujourd’hui un retour aux bases. « Nous nous sommes retrouvés avec le président Fritch et moi-même à plusieurs reprises pour discuter avant tout d’un programme ». Un programme commun pour « lutter contre la vie chère, pour créer des emplois » et résoudre les problèmes de « pauvreté » de « foncier » ou de « logement. »

« C’est ça la priorité avant d’aller à Séoul » taquine le vieux lion à l’adresse du président du Pays, Moetai Brotherson, à l’étranger dans le cadre du sommet Corée du Sud/Forum des îles du Pacifique avant de se rendre à Paris. « Depuis un mois, il n’y a eu aucun conseil des ministres, aucune réunion à l’assemblée » renchérit encore Gaston Flosse, « mais attendons un peu plus que les 100 jours ».

« Je vais tout à fait bien, je galope, je vais au bureau tous les matins, et puis, je suis bien secondé par ma prochaine épouse » Gaston Flosse, président du Amuitahiraa o te nunaa maohi

Pas question en revanche pour lui de se représenter à une prochaine élection. « De toute façon, le gouvernement français m’a enlevé la possibilité de me présenter, m’a écarté de la vie politique de mon Pays, c’est comme ça ». Interrogé sur ses perspectives dans le paysage politique, il répond : « je préside mon parti, mais effectivement, il faudra penser à l’avenir ».

Quelques jours seulement après le 2nd tour, le vieux lion avait été pris en charge à l’hôpital. « C’était une petite fatigue, je vais tout à fait bien, je galope, je vais au bureau tous les matins, et puis, je suis bien secondé par ma prochaine épouse ». Pas de date pour le mariage annoncé un mois plus tôt justement. En couple depuis près de 16 ans, Gaston Flosse et Pascale Haiti évoquent plutôt la fin de la haute saison.

Enfin, le vieux lion a longuement évoqué son soulagement après sa réconciliation avec son ex-gendre et bras droit. « Vous savez, partir avec ce désaccord avec le président Fritch, celui qui a été mon compagnon pendant 40 ans, avec qui nous avons partagé les joies et les peines, se réconcilier ouf, de voir que nous allons travailler ensemble pour notre pays, c’est vraiment une joie avant de partir ».