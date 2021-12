Gaston Flosse demande à être inscrit sur les listes électorales de Papeete

C’est avec fierté que Gaston Flosse montrait aujourd’hui le récépissé de dépôt de sa demande d’inscription : il fait fi de sa condamnation à 5 ans d’inéligibilité dans l’affaire de la citerne d’Erima. Un verdict prononcé en décembre dernier par la cour d’appel. Pas de quoi perturber le vieux lion, bien décidé à se faire une place sur la liste électorale à Papeete et concourir aux législatives de juin 2022. Cette fois, sur le papier, tout semble être aux normes : “À ce niveau-là, si on se réfère au document déposé, si on prend la facture d’électricité, au niveau de la consommation, ça dépasse les six mois” indique Raivaru Lagarde, responsable du bureau des élections de la mairie de Papeete.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le maire ou son suppléant a désormais 5 jours pour valider ou refuser la demande d’inscription. Il est cependant possible de contester la décision du maire en faisant un recours administratif préalable, puis, si nécessaire, un recours contentieux. Imperturbable, le candidat orange dans la 1ère circonscription garde le cap : “Nous ne désespérons pas d’obtenir les trois sièges de députés. Il est important d’avoir trois députés qui interviennent à l’Assemblée nationale. Les élections ont pris encore plus d’importance car en 2023 il y aura les territoriales. La campagne a commencé avec les législatives en ce moment, mais on prépare déjà les listes pour les territoriales”.

Pour rappel, l’ancien président s’est pourvu en cassation dans l’affaire de la citerne. La décision est attendue pour le 12 janvier 2022.