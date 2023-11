Forum des îles du Pacifique : les indépendantistes cherchent l’appui des autres pays océaniens

Deux collectivités françaises représentées par des leaders indépendantistes. Un symbole dont la France se serait bien passée. L’auto-détermination est l’un des socles du Forum, et Moetai Brotherson compte bien en faire un atout. Peut-être même pour un soutien dans la résolution finale du Forum, attendue jeudi.

« Ce serait souhaitable. Maintenant, le Forum est un organisme qui fonctionne par consensus. C’est parfois difficile de l’obtenir, donc on va en discuter. Cela fera partie, certainement, des sujets dont on discutera lors de la retraite des leaders où l’on est entre nous et l’on va dans le fond des choses », a indiqué à TNTV le président du Pays.

« Le soutien du Forum à l’évolution de la Nouvelle-Calédonie est quelque chose d’acquis depuis 1986 puisque c’est par le biais du Forum que la question calédonienne a été inscrite à l’ONU », a de son côté souligné Louis Mapou, le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie

C’est dire l’influence du Forum. Plusieurs pays océaniens ont déjà soutenu le chemin vers l’indépendance des collectivités française devant l’ONU, mais pas tous. Difficile de défendre cette cause sans froisser la France. Les réponses sont parfois prudentes, mais en faveur de l’autodétermination.

« Je pense que nous devons examiner toutes les options possibles. Mais nous respectons ce droit des pays à décider ce qui est le mieux pour eux-mêmes » a déclaré le premier ministre des Tonga, Hu’akavemeiliku Siaosi Sovaleni. « L’indépendance est une bonne chose », a ajouté David Kabua, le président des Iles Marshall, « c’est bien parce que nous faisons ce que nous voulons, à notre manière, au lieu qu’on nous dise quoi faire ».

Plusieurs pays ont exprimé individuellement leur soutien, comme les Salomon ou les Cook. Des îles Cook qui inspirent Moetai Brotherson. Leur statut de Pays associé avec la Nouvelle-Zélande plaît au Président, qui juge la formule « plutôt bonne ».