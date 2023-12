Étude du budget : l’unité retrouvée dans la majorité

Ce mercredi, les élus examinaient le budget en commission des finances. La majorité est apparue unie, « comme par magie », souligne Nuihau Laurey, non inscrit. Mais « on sait que sur le fond, il y a quand même des dissensions sur la manière de gérer les choses » modère-t-il. « Pour l’instant, les mesures qui posent le plus de problèmes ont été mises sous le tapis. À quel moment le tapis va être secoué à nouveau ? On verra. »

« Peut-être que les 40 ans d’Oscar Temaru à la tête de la commune de Faaa font qu’on a l’impression que c’est le grand amour, remarque aussi l’élue Tapura Tepuaraurii Teriitahi. C’est digne d’un feuilleton puisque, pas plus tard qu’il y a deux semaines, il y avait un conflit ouvert. Aujourd’hui c’est le grand amour. On a un président de l’assemblée qui défend presque le budget. »

La matinée était consacrée à l’examen des recettes. Problème, selon Tepuaraurii, « on a reçu le budget le 13 novembre. Entre-temps, il y a eu des lois fiscales qui nous ont été proposées et modifiées. Suite aux modifications, nous n’avons pas reçu de modifications du budget. Jusqu’à notre arrivée en commission, on n’était pas informés de comment le gouvernement allait faire. Ils nous ont déposé des amendements d’une épaisseur extraordinaire dont il faut qu’on prenne connaissance à la minute. Ce qu’on a fait. »

« J’ai l’impression qu’aujourd’hui les discussions qui conduisent à des décisions se prennent en comité de majorité et pas dans le cadre du fonctionnement normal de l’assemblée, regrette quant à lui Nuihau Laurey. C’est ça qui est embêtant. On est nous, minorité, mis chaque fois devant le fait accompli. On fait des propositions, on nous dit « oui, on en tiendra compte », et pour l’instant rien ne se fait. (…) J’ai déposé 13 amendements. Certains ont été votés. Dans la nouvelle mouture, ils n’existent plus. (…) On a deux textes qui sont en opposition. Ça pose un problème de vice de forme sur l’élaboration du budget et c’est un précédent. Ça veut dire que le président de l’assemblée peut défaire un texte, en produire un deuxième, amender, désamender. On ne peut pas fonctionner de cette manière.«

Pour compenser les 2 milliards manquants après le retrait d’une partie des mesures fiscales, le gouvernement table sur une baisse de dépenses dans chaque ministère.

« Pour l’instant, ce sont des prévisions pour l’année prochaine. Au pire des cas, on reviendra avec des collectifs budgétaires si on voit qu’il y a une diminution de la consommation, si on voit que les recettes fiscales indirectes sont moins importantes que cette année, déclare le député bleu Tematai Legayic. C’est ce qu’indiquent les indicateurs du président Edouard Fritch disant que l’année prochaine serait une année moins fructueuse avec un tourisme à la baisse. Nous, on reste optimistes et de toute façon, on reviendra sur des collectifs budgétaires. On l’a dit aussi, l’année prochaine va être importante parce qu’il va y avoir une grande réforme fiscale avec beaucoup plus de taxes directes, ce qui mettra fin au phénomène de taxes indirectes et au fait de compter sur les conjonctures internationales.«