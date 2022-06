Eric Minardi élu député au parlement européen

“Je serai député européen dans les années qui viennent, ça Marine me l’a promis“, déclarait sur notre plateau en mars dernier, le représentant en Polynésie du Rassemblement national.

C’est désormais chose faite : “je viens d’apprendre que je suis élu au parlement européen”, a annoncé Eric Minardi sur les réseaux sociaux. Le président de Te Nati-Rassemblement national, siègera au sein du groupe Identité démocratie à Strasbourg.

Actuellement en voyage en Europe, il s’est dit “très heureux de représenter cette belle région, ce pays d’adoption pour moi, où mon fils est né, (…) et où je travaille. (…) Je suis un peu ému et très heureux de pouvoir siéger aujourd’hui à l’Union européenne et pouvoir défendre les idées, d’où qu’elles viennent, quel que soit le parti. Je pense que nous ne sommes pas assez nombreux en Polynésie pour nous déchirer. Nous devons nous rassembler et nous devons travailler pour cette belle Polynésie que nous adorons tous. (…) Comme nous ne sommes pas très nombreux, qu’il n’y a pas beaucoup d’électeurs, les grands partis préfèrent privilégier les régions comme les Antilles ou La Réunion où il y a beaucoup plus d’électeurs. Et il faut reconnaitre à Marine, et je la remercie vraiment du fond du coeur, il faut reconnaître qu’elle aime profondément la Polynésie française et qu’elle m’a donné cette chance d’être élu à l’assemblée européenne alors qu’elle aurait pu choisir un autre candidat.”

Les députés européens représentent les citoyens de l’Union européenne. En France, depuis 2004, les députés européens sont élus dans huit circonscriptions régionales et non plus au niveau national. Sur les 732 députés européens (qui seront 785 à partir du 1er janvier 2007 avec l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie), 79 sont français. Les députés européens ont pour rôle de voter les “lois” européennes, en lien avec le Conseil des ministres. Ils votent également le budget de l’Union européenne et exercent un pouvoir de contrôle sur les autres institutions, en particulier la Commission, est-il expliqué sur le site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.