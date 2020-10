Emmanuel Macron confirme sa venue en Polynésie, pour 2021

La rencontre très cordiale a permis de faire le point sur l’avancement de nombreux sujets marquant l’intérêt du Gouvernement central pour les dossiers relatifs à la Polynésie.

Le premier sujet abordé par le Président Macron concerne sa visite officielle en Polynésie française. Il l’a confirmé au Président Fritch et la prévoit vers la fin du premier trimestre de 2021. Il confirme également son désir de réunir un sommet France-Océanie à cette occasion.

En outre, Emmanuel Macron a échangé avec Edouard Fritch sur les dossiers importants actuels que la Polynésie traite en partenariat avec l’Etat. Parmi les sujets évoqués, il y a la gestion de la covid et les besoins en réactifs de tests PCR de la Polynésie, le Contrat de développement et de transformation, les abris de survie dans les îles, l’Institut du cancer, la sortie de l’ère nucléaire, ou encore les prêts garantis par l’Etat. Le Président Macron a également tenu à interroger le Président Fritch sur l’avancement du projet de câble sous-marin entre le Chili et l’Asie.