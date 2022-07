Emilia Havez, nouvelle directrice de cabinet du haut-commissaire

Titulaire d’un diplôme de l’Ecole nationale des hautes études en santé publique, un diplôme de l’école nationale de la santé publique, mais aussi d’un cycle gestion de crise de l’INHESJ et d’une maitrise d’histoire moderne, elle a été notamment sous-préfète de Bar-sur-Aube en métropole puis sous-préfète chargée de la politique de la ville et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Yvelines. Depuis novembre 2020 et jusqu’au 14 juillet dernier, elle était la directrice de cabinet du préfet de la Vienne.

Emilia Havez a été nommée directrice de cabinet du haut-commissaire de la République en Polynésie par arrêté du 13 juillet.

Le nom du remplaçant de Dominique Sorain devrait quant à lui être connu ce mercredi.