Élections législatives : comment ça marche ?

Les 4 et 18 juin prochains, les électeurs polynésiens seront de nouveau appelés aux urnes pour élire les trois députés du fenua qui siègeront à l’Assemblée nationale. Chaque député est élu par circonscription. La Polynésie en compte trois.

La première circonscription comprend les communes de Papeete, Pirae, Arue et Moorea-Maiao, ainsi que les Marquises et les Tuamotu-Gambier. La deuxième rassemble les Australes, ainsi que les communes de Hitia’a o te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu Est et Ouest et Teva i Uta. Quant à la troisième circonscription, elle compte les Raromatai, ainsi que les deux communes les plus peuplées de Polynésie : Punaauia et Faa’a.

(infographie : Tahiti Nui Télévision / Gaël Falzowski)

Chaque Polynésien sera appelé à élire le candidat de son choix dans sa circonscription. Le candidat qui ressortira vainqueur pour chacune des trois circonscriptions siègera à l’Assemblée nationale, où il défendra les dossiers relatifs à la Polynésie. À ce jour, 7 candidats par circonscription se sont faits connaître.

Sur la première circonscription, en plus des candidatures des partis politiques polynésiens, on note celle du Dr Jean-Paul Théron.

(infographie : Tahiti Nui Télévision / Gaël Falzowski)

Sur la deuxième circonscription, on note la candidature de Sandra Lévy-Agami qui signe son retour sur la scène politique. Présidente fondatrice de l’association de lutte contre les violences faites aux femmes, Vahine Orama, la candidate est aussi connue pour avoir occupé pendant plusieurs années le poste de représentante du groupe Tahoeraa Huiraatira à l’assemblée de Polynésie.

(infographie : Tahiti Nui Télévision / Gaël Falzowski)

Enfin, sur la troisième circonscription, Bernard Teriitahi qui se présente sans étiquette. Il avait déjà annoncé sa candidature lors des élections municipales de 2020.

(infographie : Tahiti Nui Télévision / Gaël Falzowski)

Ces listes sont non exhaustives puisque les candidats ont encore jusqu’au vendredi 13 mai, 18 heures, pour se faire connaître.