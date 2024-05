Élections européennes : comment ça marche ?

En Polynésie, ces élections suscitent moins d’intérêt que les municipales ou encore les territoriales. Comment s’organisent-elles ?

L’Europe parait bien loin depuis la Polynésie et ces élections suscitent moins d’intérêt ici et pourtant. Tout citoyen français, y compris les Polynésiens, ont ce droit fondamental de vote pour élire nos eurodéputés. En 2024 et pour les 5 ans à venir, 720 députés siègeront au Parlement européen, dont 81 français. Ces eurodéputés proviennent et représentent les 27 États membres de l’Union européenne. Pour voter, il faut être âgé d’au moins 18 ans et inscrit sur les listes électorales de sa commune.

Et pour les procurations ?

Pour les procurations, il vaut mieux s’y prendre dès à présent. Elles peuvent être établies au tribunal de première instance à Papeete ou dans les sections détachées Raiatea et Nuku Hiva. Mais aussi à la direction territoriale de la police nationale (DTPN) de Papeete ou dans une brigade de gendarmerie. Attention, le mandant doit s’y présenter personnellement. Plus de détails ICI

Votons-nous pour des partis nationaux ou pour des partis européens ?

Des partis nationaux, mais une fois élus, la plupart des députés choisissent de faire partie de groupes politiques transnationaux. Pas moins de 38 listes de candidats se sont présentées, mais selon le dernier sondage Ipsos, seules 7 sont susceptibles d’obtenir des sièges dans l’hémicycle.

Quel est le rôle du Parlement européen ?

Le premier rôle des eurodéputés est de représenter les intérêts des 450 millions de citoyens de l’union au niveau européen. Avec le conseil de l’Union européenne, les députés du Parlement européen adoptent ou rejettent les lois à l’instar de l’assemblée de Polynésie à notre échelle. Le Parlement défend la liberté, l’égalité et il promeut la démocratie et les droits humains. Les eurodéputés approuvent également le budget de l’Union européenne, dont une partie peut être consacrée aux territoires insulaires français comme le nôtre. Ils contrôlent aussi la manière dont ces fonds sont utilisés.

Il y a d’autres institutions politiques européennes ?

Oui, mais le Parlement européen est la seule institution élue directement par le peuple. Vous votez pour eux et eux votent pour vous. Le conseil européen, composé de chefs d’États membres définit les orientations politiques, et il tranche les questions non résolues au conseil de l’Union européenne aussi appelé conseil des ministres. La commission européenne propose ensuite les lois européennes. Des lois, qui sont débattues et votées par le conseil de l’UE et le Parlement.