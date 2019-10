Edouard Fritch : “Notre gouvernement n’a pas oublié l’archipel des Marquises en matière de santé”

La Croix Rouge a ouvert en 2017 le fare Puarama à Arue, un espace dédié aux matahiapo âgés de 60 ans et plus. Ouvert de 8 h 30 à 12 h, une animatrice ainsi qu’une quinzaine de bénévoles proposent plusieurs ateliers afin d’offrir un nouveau cadre social et ludique aux seniors du fenua.