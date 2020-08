Démission de trois représentants Tapura : la réaction du groupe

Bernard Natua, Teura Tarahu-Atuahiva et Félix Tokoragi, tous les trois représentants Tapura Huiraatira à l’assemblée de la Polynésie française, ont démissionné du groupe mercredi. Dans un communiqué intitulé « le groupe Tapura Huiraatira à l’assemblée prend acte des démissions de trois représentants Tapura », le groupe assure maintenir « malgré tout une solide majorité » avec ses 35 représentants.

« Le groupe Tapura déplore néanmoins ces comportements égocentriques inopportuns qui décrédibilisent les femmes et les hommes politiques de notre Pays au moment où ce dernier en a le moins besoin, poursuit le communiqué. En effet, en cette période de crise sanitaire et sociale qui nécessite l’unité des forces vives et politiques de notre fenua, certains représentants en profitent pour faire de la politique politicienne alors que beaucoup de familles souffrent et sont menacées du chômage en cette période de crise sanitaire et économique mondiale qui n’épargne pas notre Polynésie. »

Le Tapura attend à présent des représentants démissionnaires, « élus sur la liste Tapura aux élections territoriales de 2018, qu’ils aient le courage de rendre leur mandat de représentant », « conformément à leurs engagements signés en juin 2018 », précise le groupe.

Retrouvez ci-dessous le communiqué du groupe Tapura Huiraatira à l’assemblée de la Polynésie française :