Décès de l’ancien représentant At Tchong Tchoun You Thung Hee dit Roro

Le président de l’assemblée de la Polynésie française, M. Gaston Tong Sang, a appris samedi matin avec une profonde tristesse le décès de l’ancien représentant à l’assemblée, M. At Tchong Tchoun You Thung Hee dit Roro survenu vendredi des suites d’une longue maladie.

M. At Tchong Tchoun You Thung Hee a fait son entrée à l’assemblée de la Polynésie française en 2008 sur la liste O Porinetia to Tatou Ai’a menée par Gaston Tong Sang. Durant ses 5 années de mandat à l’assemblée, celui que tous connaissaient sous le nom de Roro défendit avec force et conviction les intérêts de ses concitoyens œuvrant notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage dont il était un fin connaisseur.

Membre fondateur du parti A Ti’a Porinetia, il intégra le groupe du même nom constitué à l’assemblée en 2013.

Roro siégea également au conseil municipal de Taiarapu Est pendant de nombreuses années. Le président de l’assemblée déplore avec émotion la perte d’un compagnon de route engagé et d’un ami fidèle et loyal dont tous retiendront la générosité, la proximité et la très grande gentillesse.

Au nom de l’ensemble des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, des agents de l’institution et en son nom personnel, le président Tong Sang tient à adresser à son épouse, ses enfants et à l’ensemble de ses proches ses condoléances attristées et ses pensées les plus sincères.