Dans l’opposition, des autonomistes encore plus divisés

Réunis durant l’entre-deux tours, les formations politiques d’Édouard Fritch et de Gaston Flosse vont poursuivre leur collaboration. Comme annoncé au soir du second tour des Territoriales par Édouard Fritch, futur-ex président du Pays, le Tapura Huira’atira et le Amuitahira’a o te nuna’a ma’ohi vont constituer une plateforme qui « respectera l’identité politique de chaque mouvement qui la composera » . Plateforme qui ne sera pas une « fusion » , mais un « front uni des mouvements autonomistes qui défendent le principe de l’autonomie de ce Pays » .

Les deux partis vont d’abord faire le point, chacun de leur côté. Ce mardi soir, le Amuitahira’a o te nuna’a ma’ohi a réuni ses militants pour faire le bilan de ce scrutin. La constitution de cette plateforme sera sans doute évoquée. Vendredi soir, c’est le Tapura Huira’atira qui réunira lui aussi son conseil politique. La structure de ce groupement devrait être éclairicie en début de semaine prochaine.

Ce mardi matin du côté de l’Assemblée de la Polynésie française (APF), l’heure était au déménagement pour les représentants qui ne siègeront plus, comme le maire de Tubuai Fernand Tahiata : « Le 11, je réintègre mon service, l’Équipement, a-t-il déclaré. Il faut accepter. Mon bureau est vidé. Il faut les laisser diriger le Pays pendant 5 ans. On va voir s’ils peuvent trouver des solutions à la misère » .

Forts de 25 000 voix, A Here Ia Porinetia perd tout de même 4 sièges à l’APF. Si la formation n’envisage pas de gouverner aux côtés du Tavini Huira’atira, Nicole Sanquer l’annonce comme une opposition constructive : « Trois (représentants), c’est évidemment peu. On n’a pas de groupe, très peu de moyens aussi. Mais nous comptons évidemment sur l’ouverture d’esprit de cette nouvelle majorité pour pouvoir obtenir peut-être des commissions ou travailler ensemble dans le cadre d’une opposition constructive » , a-t-elle avancé.

Nicole Sanquer et A Here Ia Porinetia ont obtenu 3 sièges à l’Aseemblée (Crédit Photo : TNTV)

Mais pour l’heure, A Here Ia Porinetia n’est pas prêt de rejoindre la plateforme autonomiste. Nicole Sanquer estime que son parti n’a « pas le même cap, le même projet, la même définition de l’autonomie » .

A Here Ia Porinetia réunira son conseil politique ce mercredi. Quant à Ia Ora te Nunaa, une rencontre avec les militants est aussi en préparation, sans qu’aucune date n’ait encore été arrêtée.