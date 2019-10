Conseil du Tapura : un rendez-vous important à l’approche des municipales

Les forces vives du Tapura Huiraatira attendent ce rendez-vous depuis plusieurs semaines… Le conseil politique du parti majoritaire, plusieurs fois reporté, devrait proposer un cadre aux candidats potentiels. “C’est un conseil politique, on est convoqué, on va attendre les consignes du président. C’est un moment important pour notre parti. Il faut que l’on se voie de temps en temps pour avoir les consignes et les dernières nouvelles. Je me suis déjà lancé sur Moorea, je n’ai pas attendu les consignes. Je suis président de la fédération Tapura Huira’atira sur l’île Sœur “, déclare John Toromona, représentant Tapura.

“C’est une réunion d’information de nos élus, des éventuels candidats aux communales. Il n’y aura aucune investiture aujourd’hui, mais on va expliquer les règles de présentation des listes, de gestion financière, de tout ce qui est mandataire… c’est un peu tôt pour les candidatures (…) C’est un conseil plus technique que politique. On clarifiera les choses dans les communes un peu plus tard”, explique Edouard Fritch.

Beaucoup espèrent en savoir plus sur la position du parti rouge à moins de 6 mois maintenant des municipales… car le Tapura Huira’atira semble presque victime de son succès. Plusieurs communes de Tahiti et Moorea sont confrontées à des candidatures multiples de membres de la majorité. “Ce que je souhaite, et ce que souhaite le Tapura en général, c’est que nous parvenions à nous unifier, à présenter des listes communes, que nous puissions nous entendre pour qu’il n’y ait pas d’éclatement des voix du Tapura Huira’atira, mais bien au contraire un rassemblement autour des candidats de nos différentes fédérations… Mais comme vous le savez aussi, je vais laisser les fédérations s’organiser avant que l’arbitrage ne soit apporté à leur demande, sur des listes uniques.”

Mais Edouard Fritch le sait : les maires, qui sont nombreux à l’avoir soutenu, durant les dernières territoriales, attendent en retour un soutien du parti de la majorité. Ils sont 40 sur 48 tavana en exercice à être affiliés au Tapura Huira’atira.

Toutefois, au moins deux ministres en exercice, non maires, envisagent de se déclarer dans les semaines qui viennent, ce qui place Edouard Fritch dans une position difficile. Attendra-t-il l’entre-deux tours pour investir officiellement les candidats rouges ?