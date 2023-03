Congrès du Tapura Huiraatira : une liste de tavana

Le Tapura est en ordre de bataille. Avec des maires qui s’affichent soudés. Dans la course aux Territoriales, le parti autonomiste a le soutien d’une large majorité des maires. 42 des 48 tavana sont à ses côtés. Parmi eux, des fidèles, bien sûr, mais aussi des nouveaux visages comme Tuanainai Narii de Rapa, ou encore des maires adjoints. D’un commun accord, 30 maires ont été choisis pour intégrer les listes électorales.

« La stratégie, effectivement, c’est d’accrocher les voix à partir des candidats que sont les maires sur nos listes. Je ne dis pas que c’est ce qui va nous faire gagner mais je pense que ce sera un élément essentiel dans la victoire, demain, le fait que la population retrouve ses édiles sur nos listes (…) Ma plus grande joie, c’est de savoir que je peux encore rassembler du monde dans l’unique idée de servir mieux son pays», a déclaré à l’issue du congrès Edouard Fricth, le président du parti.

La composition finale des listes et les places des colistiers ne sont pas totalement arrêtées, mais il est très probable que les premiers noms dévoilés pour chaque section seront têtes de liste. A l’image de Teura Iriti, la tavana de Arue, pour la section 1, assise au premier rang, ce samedi matin.

« Nous sommes tous ensemble. On a cette volonté d’aller de l’avant et d’accompagner notre président Edouard Fritch (…) C’est vrai que j’ai toujours été au Tahoeraa Huiraatira. L’année dernière, vous avez vu l’incident qu’il y eu puisqu’il n’y avait plus de groupe à l’assemblée de Polynésie (…) Je me retrouvais sans groupe politique en restant encore dans cet esprit autonomiste. Je suis vraiment contente d’avoir rejoint le Tapura Huirratia aujourd’hui », a-t-elle indiqué.

« Il faut se méfier de ces anges qui sont envoyés en éclaireurs »

Edouard Fritch a demandé aux maires de s’entendre sur l’ordre d’apparition dans les listes et de proposer des noms en tenant compte d’un seul mot d’ordre : le rassemblement.

Le maire de Punaauia est aussi le premier sur la liste de la section 3. « Je serai tête de liste en principe », a confirmé Simplicio Lissant, « je dois féliciter le président qui va probablement laisser la tête de liste de sa section au tavana de Arue. C’est un signe d’humilité. Je crois que c’est un modèle que nous devons suivre (…) Les tavana sauront travailler (…) pour faire ce qu’il y a à faire pour ce pays ».

A un mois du premier tour, le Tapura a dressé le bilan de sa mandature. La campagne électorale s’oriente à nouveau vers le clivage autonomistes / indépendantistes, avec une nouveauté cette fois : c’est le député Moetai Brotherson qui sera candidat à la présidence du Pays pour le Tavini.

« Ce qui me préoccupe c’est l’avis d’Oscar -Temaru, Ndlr », a réagi Edouard Fritch à ce sujet, avant d’ajouter : « il faut se méfier de ces anges qui sont envoyés en éclaireurs parce qu’en fin de compte, la politique du Tavini Huiraatira ne s’écartera jamais de l’indépendance et, si possible, de l’indépendance urgente. La déclaration d’Oscar Temaru a été claire à ce niveau ».

La composition finale de la liste du Tapura sera officiellement dévoilée, jeudi, lors du conseil politique du parti.