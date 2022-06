Législatives : Tepuaraurii Teriitahi talonnée par Steve Chailloux dans la circonscription 2

Dans la deuxième circonscription, Tepuaraurii Teriitahi et Steve Chailloux arrivent en tête avec respectivement 33,24% et 28,84% des suffrages exprimés. Ils se qualifient ainsi pour le second tour où chacun devra convaincre les Polynésiens afin d’obtenir le siège de député.

Sur les 67 226 électeurs inscrits, seuls 26 509 ont fait le déplacement jusqu’aux urnes. On observe ainsi un taux de participation de 39,58%. C’est la circonscription qui enregistre la plus faible mobilisation.

À Paea, commune de prédilection de Tepuaraurii Teriitahi, le candidat indépendantiste Steve Chailloux surprend en arrivant en tête avec 41,22% des voix. Mais c’est à Raivavae qu’il réalise son meilleur score avec 51,7% des suffrages. “C’est beaucoup d’émotions”, a confié le candidat bleu hier soir. “J’aimerais remercier tous les militants qui m’ont soutenu et étaient avec moi, et tous les électeurs pour leur confiance et une pensée pour tous les autres militants qui soutiennent les autres partis politiques”. “Je pense qu’il y a des votes sanctions mais aussi des votes pour ma candidature qui font qu’on a les résultats d’aujourd’hui”, a rajouté Steve Chailloux.

Pour l’instant en tête dans sa circonscription, la candidate de la majorité enregistre quant à elle son meilleur pourcentage à Rurutu, où 55,63% de la population ont voté pour elle.

Et puis pas de second mandat pour Nicole Sanquer. Elue sous la bannière des rouges lors des dernières législatives, c’est en tant que candidate de A Here ia Porinetia, parti créé cette année, que la députée sortante s’est présentée cette fois-ci. Si elle a réussi à rassembler 17,31% des suffrages exprimés, elle n’est cependant pas parvenue à décrocher les voix de 12,5% des électeurs inscrits sur les listes électorales — elle comptabilise 6,73% des voix des électeurs inscrits. Une condition nécessaire pour accéder au second tour. Toutefois, on peut relever sa performance à Mahina, où Nicole Sanquer arrive en tête avec 40,58% des voix.

Autre résultat notable, celui du maire de Vairao, Jonathan Tarihaa, candidat du Amuitahiraa. Avec 12,74% des voix, il arrive quatrième dans la seconde circonscription. C’est à Rapa qu’il enregistre le plus haut pourcentage, avec 60,24% des suffrages de l’île. À Taiarapu-Ouest, il arrive également en tête de la commune, avec 38,02% des voix.