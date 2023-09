Cesec : vers une réouverture en octobre

À l’arrêt depuis près d’un an, la 4e institution du Pays devrait rouvrir dès le mois prochain. Répondant à une question de l’élue Tapura Tepuaraurii Teriitahi en commission permanente de l’assemblée lundi, la vice présidente a déclaré que les membres du Cesec recevraient cette semaine une convocation.

« Si on arrive à 31 membres, nous pourrons rouvrir cette institution. Nous avons voté 51 membres. À 31 membres, il y a possibilité d’ouvrir. Dès l’obtention des 31 membres cette semaine, ils recevront leur convocation pour qu’ils puissent se réunir. (…). Le 4 octobre, on projette une réunion du Cesec. »

En séance, Tepuaraurii Teriitahi, évoquait le chiffre de 57% des avis rendus par le Cesec ayant eu un impact. Le Conseil économique social, environnemental et culturel de Polynésie est composé de membres de la société civile : professionnels, représentants d’associations, du social, de l’environnement, de la culture… Il a un rôle de conseil auprès des autorités du Pays. Il peut être saisi par le gouvernement mais aussi s’autosaisir de certains sujets.

En octobre, des membres des Cesec de Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et de Corse viendront assister à la réunion de l’institution polynésienne. « Les membres du Cesec de Corse, lorsqu’ils viendront, (…) pourront nous partager leur expérience. Les membres de Wallis et de Nouvelle-Calédonie pourront aussi nous apporter leur expérience et eux, avoir de nouveaux objectifs, a déclaré Eliane Tevahitua. Le Cesec rouvre bientôt. La société civile sera représentée. »