C24 : la Polynésie veut proposer sa candidature comme pays hôte

Antony Géros et Richard Tuheiava pour le Tavini ; Mareva Kitalong-Lechat, la déléguée aux Affaires internationales, pour représenter le gouvernement ; mais aussi, côté autonomistes, la représentante Tapura Tepuarauri Teriitahi, le député Moerani Frébault et le maire de Nuku Hiva Benoît Kautai. Tous sont au Timor-Leste pour le séminaire régional du comité des 24.

Représentante officielle du Pays, Mareva Kitalong-Lechat a bien l’intention « de réaffirmer les droits, le droit à l’autodétermination et à la mise en place d’un processus de décolonisation transparent, pacifique et sous la houlette de l’ONU (…) On va continuer à tenir fermement ce même message ». Le Timor-Leste, lui, est indépendant depuis 2002 après une longue lutte de décolonisation.

Le C24 ou comité des 24 est le comité spécial de l’Organisation des Nations-Unies chargé des questions de décolonisation. Chaque année, un séminaire régional est organisé tour à tour dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

– PUBLICITE –

Et la Polynésie espère bien recevoir le C24 dès le prochain séminaire du Pacifique, en 2027. « Nous comptons proposer notre candidature pour être l’hôte d’un prochain séminaire de décolonisation de l’ONU en Polynésie française, puisque ça a déjà été le cas en Nouvelle-Calédonie en 2010, et que nous avons cette possibilité qui nous est offerte », a annoncé la déléguée aux Affaires internationales.

Le séminaire du C24 a pour objet de « permettre au Comité spécial de recueillir les points de vue des représentants des territoires non autonomes, d’experts, de membres de la société civile, de représentants d’États Membres et d’autres parties prenantes qui pourraient l’aider à déterminer les politiques et les moyens pratiques susceptibles d’être retenus dans le processus de décolonisation des Nations-Unies ».

La décolonisation ne doit pas être confondue avec l’indépendance. Il s’agit d’un processus qui peut notamment déboucher sur un referendum d’autodétermination.