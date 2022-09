Bernard Natua s’apprête à quitter une nouvelle fois le Tapura

L’élu envisagerait de rejoindre A Here ia Porinetia… une nouvelle fois. en 2020 déjà, il avait démissionné du Tapura pour rejoindre le groupe de Nuihau Laurey et Nicole Sanquer à l’assemblée. Il avait ensuite suitté A Here ia Porinetia pour retourner au Tapura.

Bernard Natua aurait donc rencontré ces jours-ci le vice-président du parti et maire de Makemo, Félix Tokoragi même si “d’autres groupes” ont tenté de l’approcher, a-t-il confié à Tahiti infos.

C’est l’approche des élections territoriales et le positionnement de Bernard Natua sur la liste Tapura qui pousserait l’élu des Tuamotu à quitter le parti.