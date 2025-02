Azerbaïdjan : le Tavini veut « informer objectivement » le grand public sur les relations entre la France et certains États

Le parti indépendantiste dénonce une « campagne d’indignation diligentée à l’encontre du régime politique de la République d’Azerbaïdjan » menée par « les détracteurs du parti Tavini Huiraatira ».

« Le bureau exécutif du parti tient à informer objectivement le grand public qu’il existe beaucoup plus de pays qu’il n’y paraît, dans le monde, où les droits de l’homme, la liberté de la presse et les droits des peuples autochtones sont souvent violés, et qui entretiennent jusqu’à ce jour des relations de coopération avec la France.

Au même titre qu’à l’égard de l’Etat d’Azerbaïdjan et de ses relations diplomatiques actuelles que la France, le Tavini Huiraatira n’a aucunement vocation à se mêler des affaires intérieures de l’ensemble de ces autres Pays. »

S’ensuit une liste « non exhaustive » de 17 pays :

« 1. Arabie Saoudite : Le pays est souvent critiqué pour ses violations des droits de l’homme, notamment la répression de la liberté d’expression et des droits des femmes. La France entretient des relations militaires et économiques étroites avec l’Arabie Saoudite.

2. Rwanda : Bien que le pays ait connu un développement économique, il est également critiqué pour son manque de liberté d’expression et la répression des opposants politiques. La France a des relations historiques et une coopération militaire avec le Rwanda, bien que cela fasse aussi l’objet de controverses en raison du passé colonial.

3. Bahrain : Le gouvernement bahraini est accusé de répression de la dissidence et de violations des droits des manifestants. La France a des relations de défense et coopère économiquement avec le Bahrain.

4. Émirats Arabes Unis : Ce pays est critiqué pour ses atteintes aux droits de l’homme, y compris la censure des médias et la répression politique. La France a des accords économiques et militaires avec les Émirats Arabes Unis.

5.Turquie : La Turquie est souvent critiquée pour ses violations des droits de l’homme, y compris la répression de la liberté de la presse et le traitement des minorités, comme les Kurdes. La France a des intérêts économiques et politiques en Turquie.

6. Congo-Brazzaville : Le pays fait face à des accusations de violations des droits de l’homme, notamment la répression de l’opposition politique et des restrictions sur la liberté d’expression. La France a des liens historiques et économiques avec le Congo-Brazzaville.



7. Djibouti : Le gouvernement djiboutien a été critiqué pour ses violations des droits de l’homme, y compris la répression de la liberté d’expression et le traitement des opposants. La France y a une base militaire et entretient des relations bilatérales.

8. Tchad : Bien que le pays soit un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme, il est également critiqué pour sa répression des droits politiques et des atteintes à la liberté de la presse. La France a des relations militaires et économiques avec le Tchad.

9. Cameroun : Ce pays est souvent pointé du doigt pour des violations des droits humains, mais la France et le Cameroun entretiennent des relations diplomatiques régulières, ainsi qu’économiques. Plusieurs entreprises françaises sont présentes au Cameroun, notamment dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures et de la finance. La France contribue à l’aide au développement du Cameroun et l’AFD joue un rôle clef dans ce domaine.

10. Myanmar (Birmanie) : Depuis le coup d’État militaire de 2021, les violations des droits de l’homme, y compris la répression de la liberté de la presse et les atteintes aux droits des minorités ethniques, se sont intensifiées. Bien que la France ait exprimé des préoccupations, des interactions diplomatiques continuent.

11. Équateur : Bien que ce pays ait fait des progrès dans certains domaines, il est confronté à des défis en matière de droits des peuples autochtones, notamment concernant des conflits liés aux ressources naturelles. La France a des échanges économiques avec l’Équateur.

12. Soudan : Avec des défis importants en matière de droits de l’homme et des violations commises par les forces de sécurité, le Soudan a des interactions diplomatiques et économiques avec la France.

13. Chine : La Chine est régulièrement dénoncée pour ses restrictions de la liberté de la presse, la répression des Ouïghours et la situation au Tibet. La France a d’importantes relations commerciales avec la Chine.

14. Russie : Bien que les relations diplomatiques puissent être très tendues, la France et la Russie ont des liens économiques et diplomatiques. La Russie est souvent critiquée pour son traitement des opposants politiques et des médias indépendants.

15. Egypte : Le gouvernement égyptien est accusé de réprimer les opposants politiques et de restreindre la liberté de la presse. La France entretien des relations militaires et économiques avec l’Egypte.

16. Inde : Bien que l’Inde soit la plus grande démocratie au monde, au nombre de sa population, elle est aussi souvent critiquée pour son traitement des minorités et la liberté de la presse. La France a des relations économiques et stratégiques avec l’Inde.

17. Vénézuela : En dépit de la situation politique et économique, et malgré les préoccupations qu’elle a publiquement exprimée concernant les droits de l’homme, la crise humanitaire et la démocratie au Vénézuela, la France maintient des relations diplomatiques et économiques limitées. »

Via son communiqué, le « Tavini Huiraatira tient à réaffirmer son indépendance et sa neutralité politique à l’égard des différents régimes politiques qui gouvernent ces Pays, et à rappeler sa vocation pour que dans un futur proche, notre territoire de Ma’ohi Nui puisse accéder à sa pleine souveraineté et faire lui-même le choix de ses propres intérdépendances au même titre que sa Puissance administrante ».