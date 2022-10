Au Pacific Way, Penny Wong annonce 1,4 milliard dollars australiens pour le Pacifique

Outre cette aide, qui équivaut à près de 68 milliards de Fcfp, à destination des États et territoires du Forum des îles du Pacifique (FIP), la ministre a aussi annoncé l’intention de l’Australie “de renforcer son dialogue et sa coopération avec chacun des pays membres (…) tant pour aborder les sujets d’intérêt communs que les trois défis majeurs auxquels le Pacifique doit faire face” : changement climatique, post crise sanitaire et rivalités géopolitiques dans la région.

Édouard Fritch “s’est réjoui de l’engagement renouvelé de l’Australie au profit de la région et a confirmé que les pays du Pacifique attendaient des solutions concrètes à leurs préoccupations de tous les jours, que ce soit en termes de protection face aux effets du réchauffement climatique, de lutte contre le pillage des ressources marines, d’accès à l’eau potable ou de traitement des déchets“, indique un communiqué de la présidence. “À cet égard, il a informé Madame Penny Wong de l’organisation par la France d’un One Planet Summit” spécialement dédié aux îles en novembre 2023 à Tahiti et de son soutien à la candidature de l’Australie pour accueillir la COP31 en 2026“.

Penny Wong a aussi tenu un discours à la conférence Pacific Way organisée à l’Université de la Polynésie française et présidé l’inauguration des locaux du Consulat général d’Australie en Polynésie, témoin “du renforcement des liens entre la France et l’Australie » et « symbole d’une coopération régionale qui vise à répondre aux défis auxquels font face les pays insulaires du Pacifique ». « L’Australie est le seul pays à avoir une présence diplomatique dans tous les pays et territoires membres du Forum des îles du Pacifique”, a rappelé la ministre. Juste avant la Polynésie française, Penny Wong s’était rendue à Niue et aux îles Cook.