Assemblée : le débat d’orientation budgétaire 2020

Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu ce matin à l’assemblée. L’objectif pour le gouvernement est de poser les grandes lignes politiques du prochain budget. Il tourne autour de 160 milliards de Fcfp : 120 milliards Fcfp en fonctionnement et le reste en investissements.

En 17 mois de gouvernance, le président Edouard Fritch dresse un bilan 2019 positif qui lui permet d’entrevoir des perspectives 2020 optimiste. La commande publique sera d’un montant projeté de 30 milliards de Fcfp.

Les moyens se répartissent sur l’emploi et l’activité économique. Tous les dispositifs d’aide à l’emploi seront reconduits. Certains seront réadaptés. Un observatoire de l’emploi verra le jour au sein du SEFI pour anticiper les besoins en main d’œuvre et en formation. Les dispositifs d’aide à l’équipement des petites entreprises et l’aide à l’investissement des ménages seront reconduits. Un des gros postes d’investissement reste le logement social avec la continuation du programme 3 000 logements.

Le gouvernement a jusqu’au 15 novembre au plus tard pour déposer sur le bureau de l’assemblée son projet de budget 2020.

La 4ème séance de la session budgétaire aura lieu le jeudi 7 novembre 2019 à 9 ​heures.